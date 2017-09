Llega la gira Celebrating David Bowie en 2018

Una nueva gira llamada Celebrating David Bowie Tour llegará a partir de Enero de 2018. Así lo ha anunciado una multitud de músicos que colaboraron con Bowie en algún momento de su gran trayectoria musical, y que ahora,se han reunido para dar homenaje al artista con este proyecto. El tour se presentó inicialmente con un show en vivo inaugural en la Brixton Academy de Londres durante el pasado mes de enero y constará de varios artistas, compañeros y amigos, “tocando la música de Bowie, al estilo de Bowie“, tal como pone en la página oficial.

La gira constará de 26 conciertos entre Europa y América del Norte y arrancará el próximo 10 de Enero en París, aunque desafortunadamente no pasará por nuestro país.

Entre los artistas incluidos en la gira se encuentran el pianista Mike Garson, Adrian Belew, Carmine Rojas, el vocalista de Fishbone, Angelo Moore, Gerry Leonard y Gaby Moreno entre otros, ya que en la web se anuncian actuaciones de invitados especiales en cada espectáculo. “Tenemos algunas sorpresas planeadas esta vez“, dice Scrote, el productor de David Bowie y guitarrista en el tour. “No me gusta dar demasiado detalle, pero voy a decir que vamos a realizar todas las canciones más grandes de Bowie, las que ya se esperan y las que no se tocan desde Space Oddity, todas hasta Blackstar. Vamos a tocar todo de una manera u otra“.

Aquí podéis consultar las fechas y lugares de los conciertos. Las entradas salen a la venta el viernes 29 de Septiembre a las 10 de la mañana.

Enero 2018

10 – Salle Pleyel, Paris

12 – O2 Shepherd’s Bush Empire, London

13 – O2 Ritz, Manchester

15 – Olympia Theatre, Dublin

16 – Paradiso, Amsterdam

17 – Tivoli Vredenburg, Utrecht

Febrero 2018

10 – Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring

11 – Philadelphia, PA – Keswick Theatre

12 – New York City, NY – Irving Plaza

13 – Albany, NY – The Egg

16 – Boston, MA – Chevalier Theatre

17 – Montreal, QC – M Telus

18 – Toronto, ON – Danforth Music Hall

19 – Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre

21 – Minneapolis, MN – Pantages Theatre

22 – Milwaukee, MN – Pabst Theatre

23 – Chicago, IL – The Vic Theatre

25 – Denver, CO – Paramount Theatre

27 – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

28 – Los Angeles, CA – The Wiltern

Marzo 2018

4 – Santa Rosa, CA – Luther Burbank Center

6 – San Diego, CA – Balboa Theatre

7 – Mesa, AZ – Ikeda Theater

10 – Seattle, WA – Benaroya Hall

11 – Portland, OR – Roseland Theater