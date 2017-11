Llega la 10ª edición del Concurso de Maquetas Queixo Maquetón

El Concello de Arzúa convoca un año más el Concurso de Maquetas Queixo Maquetón, que este año llega ya a su 10º aniversario. El certamen otorgará 1 premio en metálico con una dotación económica de 1.000€ + 300€ en concepto de estancia para el grupo o solista novel ganador. Además, un concierto en el Festival do Queixo el sábado 3 de marzo de 2018 dentro de la programación de la 43ª Festa do Queixo.

El jurado estará compuesto, entre otros profesionales de la música y el periodismo, por uno de los integrantes del grupo ganador del año anterior (Del Bosque).

El plazo de presentación de maquetas es desde el 15 de noviembre de este año hasta el 15 de enero de 2018. Recordemos que el pasado año, Del Bosque resultaron ganadores entre las 44 bandas participantes.

Si estás interesado en participar, ya puedes consultar las basees al completo en http://www.festadoqueixo.org/concursos/concurso-queixo-maqueton/