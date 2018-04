“Live Forever” de Oasis es elegida como la mejor canción británica de la historia por los oyentes de Radio X

A todos nos gustan las listas, pero la prensa inglesa es especialmente fan de ellas. Ahora, ha sido la emisora británica Radio X quien ha preguntado a sus oyentes por sus canciones favoritas en la historia de la música británica a día de hoy. El resultado es llamativo por la enorme presencia de canciones de Oasis en el top 10, nada menos que 5 con Live Forever haciéndose con la primera posición de la lista.

Si ponemos en perspectiva estos resultados, Live Forever ha subido en las preferencias de los oyentes de Radio X, ya que en anteriores consultas el número uno había sido para la Bohemian Rhapsody de Queen. La banda liderada por los hermanos Gallagher coloca Don’t Look Back In Anger en el número 3, Wonderwall en el 6, Slide Away en el 7 y Champagne Supernova en el 9.

En el TOP 20 están acompañados de coetáneos como The Stone Roses, The Verve o Pulp, clásicos como The Rolling Stones, David Bowie o Pink Floyd, y nombres más modernos como Arctic Monkeys o The Courteeners. Sin embargo, nos sorprende que no haya ninguna canción de, por ejemplo, los Beatles entre las favoritas de estos oyentes. Desde luego, si hacemos caso a sus gustos, está claro quién es la banda que todos esperan escuchar cuando conectan con esta emisora. Os dejamos la clasificación a continuación:

1. Oasis – ‘Live Forever’

2. Queen – ‘Bohemian Rhapsody’

3. Oasis – ‘Don’t Look Back in Anger’

4. The Stone Roses – ‘I Am the Resurrection’

5. The Verve – ‘Bitter Sweet Symphony’

6. Oasis – ‘Wonderwall’

7. Oasis – ‘Slide Away’

8. The Smiths – ‘There is a Light That Never Goes Out’

9. Oasis – ‘Champagne Supernova’

10. Arctic Monkeys – ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’

11. The Stone Roses – ‘I Wanna Be Adored’

12. David Bowie – ‘Heroes’

13. Arctic Monkeys – ‘A Certain Romance’

14. David Bowie – ‘Life On Mars?’

15. Led Zeppelin – ‘Stairway To Heaven’

16. Pulp – ‘Common People’

17. Pink Floyd – ‘Wish You Were Here’

18. The Rolling Stones – ‘Gimme Shelter’

19. The Stone Roses – ‘She Bangs The Drums’

20. The Courteeners – ‘Not Nineteen Forever’