LIV, la banda de Lykke Li, Miike Snow, Peter Bjorn & John, comparten nuevo tema

LIV, la súper banda compuesta por r Lykke Li, Jeff Bhasker, Björn Yttling y dos miembros de Miike Snow –Andrew Wyatt, y Pontus Winnberg –, vuelve a traernos un nuevo tema, la canción que han titulado Hurts to Live y que se puede escuchar al comienzo del artículo.

De acuerdo a la nota que han enviado los suecos, Hurts To Live se trata de un homenaje a los padres de Lykke Li y Andrew Wyatt, que fallecieron recientemente. En el lanzamiento de su anterior single, Winds Of Love, se podía ver a la cantante escandinava con un vestido de novia y en avanzado estado de gestación. Según la banda, querían recrear una historia sobre la creación de vida. Sin embargo, en esta ocasión los suecos siguen con la figura del vestido de novia, pero con un arreglo floral para el pelo donde se muestra duelo a través de las flores. Como han declarado, “ha sido un ciclo muy espiritual, hermoso y de despertar la vida”, dice Li. “Creando y dando a luz a un niño y perdiendo a una madre y también al padre de Andrew. Incluso ponemos en la canción el sufrimiento antes de que suceda”, añaden.

Por ahora no hay noticias de un próximo álbum de LIV, así que nos conformaremos con Heaven, Dream Awake y su anterior tema Wings of Love, lista a la que ahora añadimos Hurts to Live.