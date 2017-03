Se nos ha pasado volando el mes de febrero, la verdad. No solo por su duración sino porque en realidad es uno de esos meses que uno casi no tiene en cuenta: poca luz solar, días repetitivos pero afortunadamente siempre nos quedará la música.

Y a pesar de esta brevedad podemos hablar de un mes muy fructífero. Parece que la estacionalidad de los lanzamientos se ha roto y hemos podido descubrir un puñado de buenas canciones, para todos los gustos y nuestra labor ilustrativa nos empuja a realizar tan curiosa selección. Parece mentira que en 28 días hayamos tenido la suerte de poder escuchar tantos adelantos de lo que se avecina para meses siguientes.

Febrero se cierra con vueltas antológicas, básicamente porque la palabra histórica se queda pequeña. Bandas como Depeche Mode sigue teniendo esa capacidad de enganchar a cada disco, sin perder la clase ni renunciar al legado creado, pero siempre hacia delante. Pero si bien ellos siguen en activo tenemos dos regresos memorables como son los de Ride y At the Drive In, donde las décadas no han hecho estragos en su calidad y frescura.

Otra vuelta que nos llena el alma es la de Future Islands. Este trío nos ganó por el oído pero como factor añadido están sus directos, creo que nadie puede olvidar su actuación en el programa de Letterman. Actuaciones aparte, Ran forma parte de ese compendio de canciones que sabemos que nos van a conquistar. Pero ha habido mucho material nuevo en este mes, porque Lana del Rey, esa especie de deidad que se mezcla con una estrella del Holywood de los años 50, también nos ha acercado a su próximo trabajo a través de Love.

En el panorama nacional podemos decir que la máquina está en pleno rendimiento y la salud por la que pasa nuestra música local es excelente. Desde el blues revisado de Zelada, a la potencia desmedida de L.A., pasando por la innovación de Las Odio o la felicidad que transmite la música de Smile.

Nuestra lista pasa por otros muchos estilos, desde Father John Misty a Mark Lanegan, sin dejar de mencionar la elegancia de Dirty Projectors o el rock clásico de Vintage Trouble. En nuestra recopilación mensual tenemos inquietud y hueco para todo y todos.

Dejamos las palabras escritas para dar paso a la música que al final es lo que nos mueve, ¡Disfrutad de nuestra selección!