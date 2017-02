Listas Crazyminds – Lo mejor de enero 2017

Parece que con el comienzo del año nuevo siempre esperamos novedades, un nuevo camino, experimentar. Gracias a la música cubrimos esta parte de conocimiento y búsqueda de alternativas, aprendemos, descubrimos y alucinamos.

Este mes de enero ha sido especialmente prolífico en cuanto a lanzamiento, lo cual augura, por lo pronto, un 2017 fantástico. Además, barriendo para casa, las bandas nacionales se han alineado y han decidido que en este frío mes era importante volver para ir calentando motores.

Enero se ha visto marcado por la política o por la falta de ella, gracias al comienzo de mandato de Trump. En cuestión de días hemos podido ver como todo se desmorona y los sectores más críticos del sector cultural, especialmente actores y músicos, han alzado sus voces.

Y en la música no podían faltar canciones que reivindiquen esta tensa situación y como auténticos valientes Arcade Fire fueron de los que plantaron cara con su mejor arma: su creatividad y sus voces. Resultado de este hecho osado ha sido I give you power, junto a Mavis Staples. Aún no queda si será parte del futuro nuevo trabajo de los canadienses, pero su regreso, más crítico que nunca, no ha causado indiferencia.

Matizaremos que no han sido los últimos y es que la lista es infinita: Angel Olsen o Green Day, entre otros, han dedicado su tiempo en poner voz a su descontento.

Hablemos de lanzamientos esperados, de esos que no podemos casi aguantar. El primero de ellos es el del británico Sampha, que aunque siempre ha estado en la trastienda de esta industria, ha decidido que en 2017 era el momento de recopilar sus creaciones en un álbum debut, que está a punto de vez la luz. Su actuación en el Primavera Sound de 2017 es de las más esperadas. Su primer extracto, (No one knows me) like the piano nos trae mucha calidez y elegancia.

Bonobo es otro de los lanzamientos que todo el mundo aguardaba. Británico residente en Los Ángeles, Simon Green nos hace literalmente soñar en cada corte, colmándonos de belleza, de texturas delicadas. Sencillamente espectacular.

Mención aparte merece todo lo nacional que hemos podido recopilar durante estos primeros días del año. No nos gusta clasificar porque todas las bandas son igual de importantes, pero que Los Planetas hayan presentado un avance de su primer largo en siete años es bastante significativo. Totalmente fieles a su estilo, Jota y los suyos nos vuelven a golpear con ese pequeño mundo onírico que ellos saben crear, dando donde duele.

Sin salirnos de la zona sur ni tan siquiera de Granada, tierra abundante a nivel musical donde las haya, podemos saltar ya con lo nuevo de Lori Meyers y es que estamos ante su disco más macerado y premeditado. Siempre brilla el sol nos lanza un mensaje positivo, nos abre a la realidad. Deseando estamos de poder oírlo al completo. Y moviéndonos a la capital hispalense, Maga, tras un tiempo de parada y fonda, regresa con mucha energía y mejores versos como los que componen Báltico, uno de los primeros retazos que podemos disfrutar ya. A veces es cuestión de verlo todo en perspectiva.

Pero esto no es lo único que os podemos ofrecer porque Los Punsetes, Dinero, Havalina o Joe la Reina se han sumado al carro del lanzamiento invernal; otros como Rufus T. Firefly han presentado su disco al completo en este mes, tras varios adelantos a cada cual más mágico. Los consolidados Tachenko han decidido revisar su material publicado y darle un giro a sus antiguas canciones, aunque también ha habido tiempo para la composición, como es el caso de Nuestra Especialidad.

Otros que se consolidan son London Grammar. Con una ópera prima convincente, los británicos vuelven a la palestra con un single sosegado, con un despliegue de voz alucinante. Seguro que traen un trabajo interesante. Otra voz femenina y que se codea con la electrónica es Austra, que ha presentado disco y entre muchas joyas, destacamos Utopia. Y para cerrar este homenaje a las mujeres en la música, cerramos con nuestros estimados vecinos de The Gift, que tras más de 20 años en la música, regresan con una luminosa canción para dar color a las noches plomizas.

2017 también nos regala la vuelta de Ryan Adams. El artista de Nashville viene con una honestidad brutal, algo roto y liderando el sonido americana como nadie. En concreto este corte nos transporte directamente al más profundo oeste, los toques que le da la armónica le dan un punto característica. En este mes que se nos echa encima tendremos la oportunidad de gozarlo al completo.

Muchas otras bandas protagonizan regresos: desde la belleza de Elbow a unos bailables Real Estate, pasando por gloriosos British Sea Power. Vueltas que sonarán en festivales veraniegos como la de Spoon, las atmósferas densas de Slowdive o la psicodelia moderada de Temples. La vitalidad de Young Fathers o la profesionalidad de Goldfrapp.

Dos puntos a destacar antes de irnos: Jarvis Cocker nos ha dejado su último hito en el que colabora mano a mano con Chilly Gonzales, no busquemos rastros de Pulp, no los hay. Y la última: siempre hay una última canción de David Bowie para estrenar. Aunque haya pasado ya un año, su estrella negra luce como siempre.

¡Disfrutad de la lista!