Linkin Park retransmitirá el concierto homenaje a Chester Bennington por streaming

Este próximo viernes 27 de octubre, tendrá lugar el concierto homenaje a Chester Bennington organizado por sus compañeros de la banda Linkin Park en Los Ángeles. Como era de esperar, la convocatoria ha resultado un éxito y todas las entradas han sido vendidas. Sin embargo, los miles de fans de la banda repartidos por todo el mundo que quieren decir adiós a su ídolo también podrán hacerlo ya que se retransmitirá en directo vía streaming online en la página oficial de YouTube de la banda.

El concierto contará con la participación de los miembros supervivientes de Linkin Park junto a otros artistas como Blink 182, Jonathan Davis de Korn, Machine Gun Kelly, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan de System Of A Down, Kiiara, y miembros de Avenged Sevenfold, Yellowcard, y Bring Me The Horizon.

Este concierto será la despedida oficial de la banda hacia su líder y cantante Chester Bennington, quién se suicidó en su casa de California el pasado 20 de julio.