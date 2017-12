Linkin Park emocionan con el vídeo en directo para “Crawling”

Siguiendo con su plan de lanzar un álbum en directo póstumo titulado One More Light Live, Linkin Park han compartido el videoclip para Crawling (One More Light Live), en el que nos logran emocionar al revivir la impresionante capacidad del tristemente fallecido Chester Bennington sobre un escenario.

El vídeo se encarga además de resaltar esa emotividad mostrándonos a Chester rodeado de sus seguidores y con imágenes en blanco y negro que dan sentido a un conjunto que pretende homenajear su figura.

One More Light Live saldrá publicado este próximo 15 de diciembre. Todos aquellos previsores que lo reserven antes, obtendrán esta versión en vivo de Crawling de inmediato.

Recordemos también que, en la noche del viernes 27 de octubre en Los Ángeles, se produjo el esperado concierto homenaje a Chester Bennington, en el que se vivió un momento inolvidable y emocionante cuando los asistentes al mismo corearon a viva voz la parte vocal de Bennington en el mega-éxito del grupo In The End, además de contar con la participación de artistas de la talla de Blink 182, System of a Down y Jonathan Davis de Korn.