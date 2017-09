Linkin Park celebrará un concierto homenaje a Chester Bennington y comparten nuevo videoclip

La banda de rock alternativo estadounidense celebrará un show en honor a Chester Bennington, después de que el vocalista del grupo se suicidase el pasado julio a la edad de 41 años.

El tributo tendrá lugar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (Estados Unidos) el próximo 27 de octubre con varios artistas invitados en lo que será la primera vez que el grupo toca junto después de la muerte de Bennington.

Además, todo lo recaudado en el concierto irá destinado a la asociación en memoria de Chester, Music For Relief’s One More Light.

Linkin Park también han lanzado un nuevo vídeo de la canción One More Light que da nombre a su último trabajo y que ha sido escrita para mandar un mensaje de amor y apoyo a aquellos que han perdido a alguien. Esta canción no estaba destinada a lanzarse como sencillo, pero tras lo ocurrido, la banda ha decidido publicarla después de la conexión que el tema logró con sus fans.