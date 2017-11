Linkin Park anuncia disco en directo como homenaje a Chester Bennington

Antes de que acabe el año, los antiguos compañeros de Chester Bennington en Linkin Park quieren hacer un último homenaje a su compañero, quien se quitó la vida el pasado mes de julio. El próximo 15 de diciembre saldrá a la venta One More Light Live, un disco homenaje que incluirá grabaciones en directo de la última gira de Bennington con la banda a raíz de la publicación de su último trabajo, este One More Light que salió a principios de año.

“Queremos dedicar este álbum en directo a nuestro hermano Chester, que se dejó el alma y el corazón en este One More Light. Cuando terminamos de grabar el disco, bromeamos con Chester que, ya que había hecho unas actuaciones tan perfectas en el estudio, había dejado el listón demasiado alto para conseguir de nuevo esa química en el escenario cada noche. Aunque no nos sorprendió, Chester aceptó encantado el reto. Los conciertos que vivimos juntos al principio del verano 2017 fueron extraordinarios. Chester compartía con nosotros la sensación de que había sido la mejor gira de nuestra historia como banda. La camaradería y alegría que experimentamos en el escenario reflejó una profunda conexión entre nosotros, con nuestros fans y con la música. Cada noche, antes de salir al escenario, nos abrazábamos, nos concentrábamos, y compartíamos cualquier comentario de última hora que pasase por nuestra cabeza. Chester se tomó muy en serio que el nombre de la ciudad en la que tocamos cada noche se convirtiese en un recuerdo de primera categoría. Ese era nuestro ritual. Lo mejor de todo es que era un momento de expresar nuestra gratitud por estar viviendo nuestro sueño. Chester nunca se olvidó de expresar su agradecimiento a todo nuestro equipo, los hombres y mujeres que viajan por el mundo con nosotros, haciendo nuestros sueños realidad noche tras noche. Sin ellos, todos estos conciertos no habrían sido posibles. Chester era apasionado de una forma única, generoso fuera de lo común, sensible, inteligente, optimista, divertido y amable. Con su voz convirtió el dolor en catarsis, la autenticidad en arte, y la pasión en una conexión. Su dedicación a llevar estas canciones a la vida fue un gran triunfo. Para todos aquellos que estuvisteis en uno de nuestros conciertos, estamos muy agradecidos. Para aquellos que no pudisteis hacerlo, esperamos que este álbum en directo os ofrezca una pequeña imagen de lo mágicos que estos conciertos fueron para los seis de nosotros”.

Este trabajo incluida las siguientes 16 canciones: