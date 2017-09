Lil Wayne hospitalizado tras múltiples convulsiones

El rapero de 34 años Lil Wayne fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel de Chicago. Todo apunta a que fue un ataque de epilepsia, aunque actualmente está recibiendo tratamiento en un hospital de la ciudad.

Su concierto previsto en Las Vegas ha sido cancelado. En 2013 el artista ya declaró: “las malas noticias son que soy epiléptico y propenso a convulsiones”. Desde entonces ha sufrido varios ataques y ha tenido que ser hospitalizado por ello. Aun así, en su día ya aclaró: “esta no es mi primera, segunda… séptima convulsión. He tenido un montón de ataques, aunque mis seguidores no oyen hablar de ellos… La razón de las convulsiones es simplemente el estrés, no hay descanso y me afecta el exceso de trabajo”.

Cuando se recupere se espera que anuncie su nuevo disco que, aunque iba a ser inicialmente publicado en 2013, ha ido sufriendo distintos retrasos, pero parece que hay esperanza ya que no hace mucho adelantó que estaba “hecho” y “listo para ser escuchado”.