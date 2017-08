Liars, la banda liderada por Angus Andrew ha publicado dos nuevos temas como adelanto de su próximo disco. Los temas en cuestión se llaman Coins in My Caged Fist y The Grand Desilusional y pertenecen a TFCF que saldrá al mercado el 25 de Agosto.

Theme From Crying Foutain es el sucesor de Mess, el último álbum de Liars hasta la fecha, en 2014, y será interpretado por la banda a lo largo de una gira que comenzará justo después de su lanzamiento. Os dejamos los temas para que podáis escucharlos.