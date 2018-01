Liam Gallagher y Travis Scott, confirmados oficialmente como cabezas de cartel del FIB 2018

Travis Scott, uno de los más grandes e impactantes artistas de hip-hop de hoy, encabezará la primera noche del Festival. Con discos que son número 1 en las listas y con 1 billón de escuchas, Travis Scott lleva al hip-hop a otro nivel. Su próximo y tercer álbum, Astroworld, es uno de los discos más esperados del año, y su poderosa producción, su hermética forma de rapear y su estratosférica combinación vocal garantizan un directo que no hay que perderse.

Posiblemente una de las bandas británicas más grandes de hoy, Two Door Cinema Clu,b volverá por la puerta grande al escenario principal del FIB con auténticos hits como Are We Ready? (Wreck) o What You Know.