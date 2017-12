Liam Gallagher y Bonehead se reúnen para tocar clásicos de Oasis en directo

¿Eres de los que sueñan con una reunión de Oasis? Todavía no parece que ese momento vaya a llegar, pero este fin de semana sí se produjo el reencuentro en directo de dos de los antiguos componentes de la mítica banda: Liam Gallagher y Bonehead.

Ante el público de su ciudad natal de Manchester, lógicamente encantados con el momento que estaban presenciando, ambos interpretaron tres clásicos de Oasis: Cigarettes and Alcohol, Wonderwall y Live Forever, canción en la que se realizó un emotivo homenaje a los fallecidos el pasado mes de mayo en el concierto que Ariana Grande ofreció en ese mismo recinto.

Por si tienes curiosidad, este es el setlist completo del concierto, y como podéis ver, la participación de Bonehead se produjo en los bises:

Rock ‘n’ Roll Star (Oasis song)

Morning Glory (Oasis song)

Greedy Soul

Wall of Glass

Paper Crown

Bold

For What It’s Worth

Rockin’ Chair (Oasis song)

Some Might Say (Oasis song)

Slide Away (Oasis song)

D’You Know What I Mean? (Oasis song)

I’m Outta Time (Oasis song)

Come Back to Me

You Better Run

Universal Gleam

Supersonic (Oasis song)

Be Here Now (Oasis song)

Bises:

Cigarettes & Alcohol (Oasis song – with Bonehead)

Wonderwall (Oasis song – with Bonehead)

Live Forever (Oasis song – with Bonehead)

Os dejamos con un par de vídeos para que podáis haceros una idea del mágico momento. Ya que Oasis no vuelve (por el momento), algo es algo…