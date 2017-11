Liam Gallagher se alía con Shane Meadows para el videoclip de “Come Back To Me”

Liam Gallagher y Shane Meadows han unido fuerzas para filmar un nuevo videoclip en el que el cantante nos presenta su canción Come Back To Me en directo desde la sala King Tuts de Glasgow.

El ex vocalista de Oasis lanzó su álbum debut como solista As You Were, con el que está cosechando generalmente buenas críticas, y ahora ha contando con el talento y apoyo del director de películas como This Is England, que habla así de la colaboración: “Hay ciertas cosas en la vida que no puedes no hacer y esta fue una de ellos. Soy un gran fan de Liam y este álbum es absolutamente increíble”.

Mucho mejor que el bueno de Liam sea noticia por esto que por las peleas con su hermano. ¿No os parece?