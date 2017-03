Liam Gallagher revela el título de su álbum en solitario

El cantante y compositor Liam Gallagher se encuentra preparando el lanzamiento de su primer trabajo como solista, del que ya ha desvelado su título, As You Were.

En agosto del año pasado, Gallagher confirmó a sus seguidores que estaba inmerso en el que sería su LP debut, tras su etapa tanto en Oasis como en Beady Eye. La discográfica encargada de llevar adelante este proyecto es Warner Bros.

Tras la confirmación del nombre de su primer disco, el de Manchester aprovechó Twitter para mandar el siguiente mensaje: “A todos haters que hay por ahí fuera, pero en especial a uno, el nombre de mi fabuloso nuevo disco es As You Were“. Aunque no da nombres, muchos creen que va dirigido a su hermano Noel, con el que la relación parece ir a peor a medida que pasan los años, tras la disolución en 2009 de la banda Oasis.

Mientras que As You Were ve la luz, se podrá escuchar a Liam en varios festivales europeos durante este verano. Entre los países que visitará se encuentra el nuestro, con motivo del festival de Benicàssim, 13-17 de julio. Y aún sin confirmar las fechas, también tiene previsto que realice concierto, a finales de año, por Reino Unido.

Las próximas citas confirmadas:

6 de julio: EXIT Festival, Serbia.

13-17 de julio: Benicàssim, España.

22-23 de julio: Lollapalooza París, Francia.

4-6 de agosto: Osheaga Music & Arts, Montreal.

