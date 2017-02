Liam Gallagher promete sorpresas en sus conciertos en solitario

Como lleva ocurriendo desde la década de los 90, el pique entre los hermanos Gallagher sigue dando para numerosos artículos. Como sabéis, Liam Gallagher se ha decidido a seguir los pasos de su hermano Noel y ha lanzado su carrera en solitario tras la disolución hace unos años de Beady Eye, su última banda después de Oasis.

Como ya sabéis, Noel Gallagher suele interpretar en sus conciertos algunas canciones de Oasis, y para diferenciarse de él, Lían ha anunciado que en sus conciertos en solitario los fans podrán obtener cosas que no tienen en los conciertos de su hermano. Supuestamente, se refiere a que introducirá varias canciones de Be Here Now, el tercero y tantas veces denostado disco de la banda de Manchester, en sus conciertos.

Por ahora, Liam Gallagher está confirmando su presencia en diversos festivales europeos, entre los que se encuentra el FIB, donde podremos disfrutarle este verano. Sin embargo, aún no tenemos noticias de cuándo saldrá su disco de debut, en el que parece estar haciendo buenos progresos pero que no estaría terminado.

No sabemos si volverán los rumores de una posible reunión de Oasis, pero a veces, esa posibilidad nos parece más lejos que nunca, aunque no perdemos la esperanza de volver a verles algún día.