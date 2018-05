Liam Gallagher estrena videoclip para ‘Paper Crown’

Aunque ya está trabajando en su segundo disco en solitario, Liam Gallagher sigue extendiendo la vida de su exitoso As You Were, con el que finalmente se decidió a publicar un disco bajo su propio nombre tras años liderando bandas como Oasis o Beady Eye.

Antes de arrancar su gira por diferentes festivales europeos a lo largo esta primavera y verano, el menor de los Gallagher estrena el videoclip para Paper Crown, que supone concretamente el cuarto single de este debut.

Recordemos que, en el caso de España, le tendremos este verano como uno de los principales atractivos del Sonorama de Aranda de Duero y el FIB. Os dejamos con esta nueva pieza de Liam Gallagher.