Liam Gallagher estrena vídeo en directo para For What It’s Worth

Después de estrenar el single para For What It’s Worth, Liam Gallagher vuelve a ofrecernos un aperitivo de su debut en solitario con un vídeo interpretando esta canción en directo desde los Air Studios de Londres, acompañado únicamente por su banda y una sección de cuerdas.

Recientemente, Liam Gallagher reconoció que este tema es su particular disculpa hacia todos aquellos a los que ha podido ofender en algún momento, y ahora podemos disfrutar de este “arrepentimiento” del británico acompañado de imágenes.

Y es que poco a poco se va acercando la fecha de publicación de As You Were, que saldrá a la venta el 6 de octubre. En Madrid podremos disfrutarle el próximo 9 de septiembre en su concierto previsto en el DCode Festival, que hará por otra parte que no pueda estar en la reapertura del Manchester Arena, quedando así frustradas las esperanzas de aquellos que confiaban en una reunión de los hermanos Gallagher para tan señalada fecha, ya que Noel sí formará parte del cartel. Eso sí, en Twitter no ha descartado del todo que pueda estar presente de alguna manera, así que hará sufrir a todos los que esperan verle hasta el último momento.