Liam Gallagher encabezará el Sonorama 2018

Hoy el Sonorama nos ha dejado boquiabiertos con una confirmación inesperada y, por qué no decirlo, muy bienvenida. Liam Gallagher, una de las principales figuras del rock británico de las últimas décadas como líder de Oasis y ahora en solitario, encabezará el cartel de la edición de este año del festival de Aranda de Duero, que se celebrará entre el 8 y 12 de agosto.

Además de su inminente visita en las próximas semanas, el menor de los Gallagher también estará en el Festival de Benicàssim (FIB), pero nada hacía sospechar que el festival de Aranda, famoso sobre todo por su apuesta por el producto nacional, fuese otra parada de Liam Gallagher en la presentación en directo de su primer trabajo en solitario, As You Were.

Como gran atractivo del cartel y primera confirmación internacional, Liam Gallagher su suma a un cartel donde ya aparecen nombres como Xoel López, Izal, Ángel Stanich, Bunbury, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia y muchos más.

Las entadas están a la venta por 60 euros (abono + camping) y 100 euros (abono VIP + camping) a través de su página web oficial.