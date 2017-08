Liam Gallagher dejará la música si fracasa con su disco en solitario

Órdago a la grande de Liam Gallagher. Después de semanas de declaraciones y bravuconadas varias, y tras estrenar hace unos días un nuevo single titulado For Whats It’s Worth, el ex-cantante de Oasis se la juega con su debut en solitario, o al menos así lo ve él tras declarar que abandonará la música si fracasa con este trabajo. Así que, o bien está muy seguro de que no va a ocurrir o bien se está preparando ante un posible fracaso, pero se trata de otra declaración digna de un gran titular por parte de nuestro bocazas favorito.

Recordemos que el lanzamiento de As You Were está previsto para el 6 de octubre y, pase lo que pase con el mismo, lo que sí tiene claro el menor de los Gallagher es que no cambiará de género musical y mucho menos a algo como el EDM, ya que antes que caer en algo así preferiría “componer música en mi propia casa solamente por puro placer“.

De todos modos, que nadie se crea que el menor de los Gallagher está flaqueando y de pronto ha pasado a tener una personalidad modesta. Si tenéis dudas, leed. “Estoy encantado de estar de vuelta. Aquellos que me odian seguro que están sentados pensando: ¡Joder! Aquí está de vuelta. Dos divorcios, hijos ilegítimos, dos putas bandas fallidas a sus espaldas, tres horribles cortes de pelo y, aun así, aquí está de vuelta de nuevo“.

¿Será el principio de una exitosa carrera en solitario o el comienzo del adiós de Liam Gallagher?