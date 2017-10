Liam Gallagher debuta un nuevo tema inspirado en Yoko Ono

El cantante de Oasis sigue dando detalles de su próximo álbum en solitario. En este caso, Liam Gallagher ha compartido la canción I’ve All I Need a través del programa de radio del periodista británico Chris Moyles. La pieza, interpretada de forma exclusiva en el show de la cadena Radio X, pertenece al primer largo como solista de Liam, As You Were. Este LP saldrá esta misma semana, casi 2 meses antes de que lo haga el de su hermano Noel.

Sobre la composición, Liam la ha definido como “preciosa” y ha añadido que le ha puesto mucho corazón. El vocalista también ha revelado la inspiración de la letra: “hay una linea que dice ‘yo hiberno y canto/mientras muevo mis alas’. Una vez que estuve en Nueva York, recibí una llamada diciendo que Yoko Ono quería conocerme, y yo llamé a mi hijo Lennon y fuimos. Me invitó a la cocina y me hizo una taza de té. Entonces vi que tenía una inmensa pancarta y le pregunté que significaba. Ella dijo que John Lennon le preguntó lo mismo cuando fueron a Japón a visitar a sus padres y que ponía ‘mientras esté hibernando estaré moviendo mis alas’. Dijo que en ese momento John dejó de hacer música, por eso pensó que debía escribirlo“.

No te pierdas la entrevista y la canción aquí: