Liam Gallagher confirma que lanzará al menos otro disco en solitario

Hace unos meses, Liam Gallagher dejó muy claro que se la jugaba con su debut discográfico. Su apuesta era clara, si fracasaba con este álbum, abandonaría su carrera en solitario. No sabemos si era una bravuconada o no, pero lo que está claro es que ha ocurrido todo lo contrario y, como era de esperar, está triunfando con este As You Were.

Para empezar, se ha convertido en el disco de vinilo que más rápidamente se ha vendido en las últimas dos décadas, consiguiendo un incontestable número uno en las listas. Por eso, venido aún más arriba en su ego por este éxito, Liam Gallagher ya ha asegurado en una entrevista con Absolute Radio que habrá un nuevo disco en su carrera con absoluta seguridad. ¿Alguien lo dudaba en realidad=

Mientras tanto, nosotros nos podemos ir preparando para su próxima gira, ya que el menor de los Gallagher ha confirmado que nos visitará los próximos días 23 de febrero en La Riviera de Madrid y el 24 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona (ambas, por cierto, ya con sold out).