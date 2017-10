Liam Gallagher confiesa el momento más decepcionante de su carrera

¿Os podéis imaginar cuál ha sido el momento más decepcionante de la carrera de Liam Gallagher? Sí, como os podéis imaginar tras escuchar y leer sus entrevistas de los últimos años, se trata de la ruptura de la gran banda de su vida, Oasis.

A pesar de su difícil relación con su hermano Noel (de hecho, en un momento de esta misma entrevista afirma que lo peor que le han dicho en su vida se produjo cuando le confundieron con su hermano), Liam Gallagher cree que una reunión de Oasis sería algo positivo, ya que ambos hermanos están mejor juntos que sacando discos por separado. No hay quien les entienda, ¿verdad?

Mientras tanto, ha comenzado con paso firme su carrera en solitario, ya que tras presentar su disco en directo en diversos festivales a lo largo de este pasado verano, ha conseguido llegar al número 1 con este As You Were que ya puedes escuchar a continuación: