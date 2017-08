Liam Gallagher comparte su nuevo single “For What It’s Worth”

Después de dar lugar a numerosos titulares en las últimas semanas (solo hace falta visitar la NME para comprobarlo), ya sea por su música, sus declaraciones siempre dando caña a unos y otros, o los conciertos que ha dado en festivales en las últimas semanas (con mejores y peores resultados), Liam Gallagher sigue presentando las canciones de su primer disco en solitario, As You Were, del que ya hemos podido descubrir el tercer single que escuchamos por el momento, titulado For What It’s Worth.

En este caso, es la primera de sus nuevas canciones que no viene acompañada por un vídeo, como sí ocurrió con Chinatown y Wall Of Glass, aunque parece que no pasará mucho tiempo antes de que podamos verlo.

Sobre la canción, el menor de los Gallagher ha afirmado que es su particular manera de pedir perdón a todos aquellos a los que ha cabreado a lo largo de su vida, consciente de haber cometido unos cuantos errores, pero que a la vez no puede ir disculpándose uno por uno.

Os dejamos a continuación la lista de canciones que tendrá este primer trabajo en solitario de Liam Gallagher:

1. ‘Wall Of Glass’

2. ‘Bold’

3. ‘Greedy Soul’

4. ‘Paper Crown’

5. ‘For What It’s Worth’

6. ‘When I’m In Need’

7. ‘You Better Run’

8. ‘I Get By’

9. ‘Chinatown’

10. ‘Come Back To Me’

11. ‘Universal Gleam’

12. ‘I’ve All I Need’