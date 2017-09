Liam Gallagher asegura haber sido hackeado en los polémicos tweets contra su hermano en la reapertura del Manchester Arena

Aunque a veces parece que ya lo hemos visto todo entre los hermanos Gallagher, el nivel de hostilidad entre ellos alcanzó máximos históricos a raíz del concierto de reinauguración del Manchester Arena tras el atentado terrorista del pasado mes de mayo.

En un momento del concierto, Noel Gallagher no pudo resistir la emoción del momento y se le escaparon varias lágrimas durante su actuación. Sin embargo, su hermano Liam Gallagher aprovechó la ocasión para criticar duramente a su hermano y decir que todo era fingido y una estrategia de relaciones públicas, ya que en realidad no le importaba en absoluto lo ocurrido en su ciudad natal. Un ataque muy duro que muchos fans de Oasis criticaron ya que consideraron que no era ocasión para enzarzarse en un acontecimiento como éste.

Ahora, unas semanas más tarde, Liam Gallagher se ha defendido afirmando que no fue él quien escribió los polémicos tweets, sino que su cuenta fue hackeada. Vamos, la excusa que ahora todo el mundo utiliza cuando mete la pata en redes sociales y que en algunas ocasiones será cierta y en otras en absoluto.

Básicamente, lo que ha explicado en Newsweek es lo siguiente: “Oh, eso no fui yo. Alguien hackeó mi cuenta de Twitter. Yo no haría eso. No diría cosas así. ¿Puedes creerlo?”. Asimismo, afirmó haberlo denunciado a la policía y que lo están investigando en estos momentos. ¿Será verdad entonces o es otra bravuconada más de Liam?