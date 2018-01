Liam Gallagher anuncia la colaboración de Richard Ashcroft en dos de sus conciertos

Recientemente Noel Gallagher, siendo fiel a su incontinencia verbal, acusó a varios artistas de no escribir sus canciones directamente. Según sus propias palabras, “cualquier artista en solitario de gran Bretaña tiene un equipo de compositores detrás”, tras lo que añadía varios nombres, entre los que figuraban el de su hermano Liam y el de su, al menos hasta entonces, amigo Richard Ashcroft.

La amistad entre los excomponentes de Oasis y el que fuera líder de The Verve, viene de lejos, de la misma manera que siempre se han tenido una profunda admiración, cosa que no impidió que el mayor de los Gallagher dijera aquellas desafortunadas (aunque quién sabe si veraces) palabras.

Aunque quizás no tenga tanta relación, parece que esta pequeña polémica ha unido aún más a Liam y a Richard, ya que el primero ha confirmado hoy mismo al autor de Bitterswett Symphony como artista invitado en los conciertos que dará en Dublín y Belfast los días 15 y 16 de junio y con los que estará presentando su primer disco en solitario As You Were. Dicho álbum, de alguna manera, ha devuelto a su autor a los inicios, con un sonido más reconocible y cercano a su antigua banda que los publicados anteriormente con Beady Eye .

Aún no sabemos si esta colaboración se extenderá en el tiempo, pero sí que estamos seguros de que hará las delicias de los miles de seguidores que comparten ambos músicos británicos.