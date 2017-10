Liam Gallagher anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

El mes de febrero tiene mejor pinta con la noticia que acabamos de recibir esta mañana. Liam Gallagher está de vuelta y más en forma que nunca con su primer álbum en solitario, que vendrá a presentarnos de nuevo el 23 de febrero en La Riviera de Madrid y el 24 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el viernes 20 de octubre a las 10h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+ red ticketmaster), mientras que los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa exclusiva el jueves 19 de octubre a las 10h en esa web.

As You Were, su ópera prima en solitario, ha vendido en su primera semana más de 105.000 copias en Reino Unido, debutando directamente en el número 1. Además de ser el disco más vendido, también ha sido el álbum más reproducido en plataformas de streaming, algo inusual en artistas rock y, por si fuera poco, también ha batido un nuevo récord: es el vinilo más vendido en una semana desde hace 20 años con 16.000 unidades despachadas en la primera semana.

Con esas estadísticas y apoyándonos en los conciertos que ofreció en los festivales FIB y DCode el pasado verano, ya tenemos apuntado en nuestra agenda esta esperada gira en la que sonarán sus nuevos temas como Wall Of Glass, For What It’s Worth o Greedy Soul, así como algunos de los himnos más importantes durante su carrera con Oasis.