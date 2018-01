Lenny Kravitz vuelve de gira a España

Uno de los artistas que no se olvida de apuntar en su agenda una visita a nuestro país es Lenny Kravitz. El cantante newyorkino volverá a España con motivo de su gira Raise Vibration Tour, motivado por un posible disco que vería la luz en el primer semestre del año, aunque no hay detalles confirmados por parte del artista.

Las fechas elegidas serán el día 4 de julio en Madrid (Wizink Center) y el día 5 de julio en Barcelona (Poble Espanyol) y las entradas saldrán el día 26 de enero vía Live Nation y otros canales oficiales, habiendo preventa en la primera plataforma.

Lenny Kravitz lleva más de 20 años en activo, siendo especialmente relevante el lanzamiento de It Ain’t Over ‘til It’s Over , que acoge una de sus canciones más celebres, Are You Gonna Go My Way. Ganador de varios premios Grammy y varios discos de oro a sus espaldas, es a día de hoy uno de los artistas cuya carrera ha ido siempre bien encaminada, defendiendo sus influencias y sabiendo en qué márgenes moverse, sin caer en vender su estilo a cualquier precio.

Así que no os perdáis de una de las giras más potentes que nos dejará este 2018 que por ahora se presenta de infarto y lleno de sorpresas gratas en cuanto a visitas.