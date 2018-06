Lemozine se presentan con el videoclip para ‘Silly Song’

Lemozine se presentan con su disco debut Things We Should Say, que salió a la venta el pasado 6 de abril a través del sello barcelonés Darklands, y para que también disfrutemos de su aspecto visual, nos presentan el videoclip de Silly Song. Estamos ante una nueva formación de rock nacida en nuestro país y liderada por la cantante estonia Lindmäe y los productores de Barcelona Mr. Loulabif (a.k.a. Raul Costafreda) y Saxattack (a.k.a David Riberas).

Aunque el disco ha salido ahora, el pasado otoño ya pudimos empezar a hacernos una idea de su sonido con las 4 canciones que avanzaron y sus primeros conciertos presentación en la Sala Costello de Madrid y la Sala Bikini de Barcelona.

Por ahora, podemos disfrutar de este videoclip que es una mezcla de recortes analógicos y distintos elementos escaneados en formato collage, mezclados con medios digitales en una historia en la que Lemozine viene a traer su luz y su magia a un mundo gris, aburrido y rutinario.

A continuación, te dejamos las fechas en las que podrás disfrutar de su directo próximamente: