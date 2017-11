‘Lemon to a Knife Fight’ es lo nuevo de The Wombats

Dos años tras la llegada de Glitterburg, los británicos The Wombats lanzaban ayer un nuevo tema del que será su ya cuarto álbum, Beautiful People Will Ruin Your Life.

La canción, llamada Lemon to a Knife Fight, era presentada ayer en el programa de Annie Mac en BBC Radio 1. El estreno del single llegaba tras una intensa campaña de promoción en las redes sociales de The Wombats, desde que el 30 del pasado mes anunciaran la fecha de estreno del álbum, que aterrizará el 9 de febrero de 2018.

Sobre el tema recién lanzado, Matthew Murphy, ‘Murph’, líder de la banda británica, ha indicado que está inspirado en el cine de David Lynch, y que de hecho la canción nació tras discutir con su mujer en torno a Mulholland Drive, película de culto del cineasta norteamericano.

Lemon To A Knife Fight supone una apuesta algo más tranquila y más rock frente al sintetizado sonido de su anterior trabajo. Sin ir más lejos, Murphy indicaba que este nuevo álbum busca relajarse y no “golpearte en la cara” con cada nueva escucha, algo que sí atribuyó a sus anteriores trabajos.

