Leiva, otro cabeza de cartel para el SanSan Festival 2017

Sigue el goteo constante de incorporaciones al cartel del SanSan Festival, y esta vez es el turno de un nuevo cabeza de cartel, aunque a diferencia del sorprendente anuncio de Kaiser Chiefs, ahora es un gran nombre nacional, Leiva, que curiosamente será la primera vez que actuará en un festival, presentando en directo las canciones de su último disco, Monstruos.

Una nueva confirmación que no hace sino apuntalar la gran calidad del cartel que se está preparando para esta cuarta edición de Sansan Festival, que ya cuenta con todos estos artistas ya confirmados: Kaiser Chiefs, La Raiz, M Clan, Manel, Miss Caffeina, Niños Mutantes, Second, Neuman, Ojete Calor Live, Fuel Fandango, Corizonas, Despistaos, Varry Brava, Elefantes, Mucho, Dinero, Full, Delafé, Amatria, Ángel Stanich, Bitches Deejays, Fanáticos, Grises, Luis Brea Y El Miedo, Mäbu, Modelo De Respuesta Polar, Nunatak, Ñekü, Polock, Rufus T. Firefly, Smoking Souls, The New Raemon & Mcenroe, Viva Suecia, y aún quedan muchos más por confirmar.

El SanSan Festival 2017 se celebrará a lo largo de cuatro días (13, 14, 15 y 16 de abril) en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón). Los abonos ya están a la venta en Ticketbell.