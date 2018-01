Led Zeppelin anuncia reedición de su álbum clásico, “How The West Was Won”

La banda británica, Led Zeppelin ha anunciado que reeditará su álbum clásico en vivo, How The West Was Won. Este disco fue lanzado originalmente en 2003, pero pertenece a dos conciertos de su tour por Estados Unidos en 1972, más concretamente en Los Ángeles Forum y en Long Beach Arena.

Este nuevo lanzamiento se espera para marzo 23 de este año, donde el sonido será remasterizado y supervisado por el guitarrista de la banda, Jimmy Page. Saldrá a la venta en formato CD, vinilo y Blu-ray, siendo el vinilo el primer formato en que el álbum estará disponible.

Esta reedición hace parte de la celebración del 50 aniversario de la banda la cual se formó a finales de 1968. Esta grata sorpresa también incluirá una caja deluxe donde vendrán tres discos, cuatro vinilos LP, una descarga del álbum completo y como complemento un libro en el que se podrán ver fotos inéditas de la banda en las localizaciones de cada concierto.

De hecho, la semana pasada el líder de la banda, Robert Plant, discutió sobre la idea de trabajar de nuevo con su compañero Jimmy Page. Sin embargo, aunque pudiesen trabajar los dos de nuevo, no está dentro de su consentimiento. La última vez que se pudo ver en el mismo escenario a estos dos artistas fue en 2007 en un show de O2 en Londres.