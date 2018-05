Le Guess Who? anuncia curadores y programación para su edición 2018

Le Guess Who? es una celebración de sonido en la pintoresca ciudad de Utrecht, en los Países Bajos. La 12ª edición del festival tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre de 2018. Más de 150 artistas se presentarán en teatros y clubes de rock hasta iglesias, galerías y almacenes.

Los curadores de este año son Devendra Banhart, Moor Mother, Asia Argento y Shabaka Hutchings, cada uno presentando una serie de artistas. El músico Devendra Banhart ha incluido a Vashti Bunyan, Ebo Taylor, y la exótica post-apocalíptica de Shintaro Sakamoto. La directora y activista Asia Argento ha invitado a The Breeders, Lydia Lunch con su Big Sexy Noise y a Psychic Ills.

Por su parte, la superpotencia del jazz, Shabaka Hutchings presentará en Le Guess Who? a Sons of Kemet, al poeta ghanés-británico convertido en rapero Kojey Radical, a Kadri Gopalnath y la afropsicodelia de BCUC. Por último, Moor Mother traerá el rico legado de jazz de Art Ensemble of Chicago (en vísperas de su 50º Aniversario), una colaboración especial entre Saul Williams y King Britt y Egypt Chipsy & EEK de Islam. La exploradora de jazz new age & folk Beverly Glenn-Copeland dará una rara actuación por invitación de Moor Mother y Devendra Banhart.

Programa general de Le Guess Who?

Entre los artistas confirmados dentro de la programación general de Le Guess Who? están Hailu Mergia, los iconos de grunge de Seattle Mudhoney, y el productor dominicano de reggaeton experimental Kelman Duran. Además, también estará el funk sudanes de The Scorpios, y el virtuoso del clarinete Cüneyt Sepetçi. El renombrado músico de sitar Anoushka Shankar presentará una colaboración con Hang Manu Delago y una sección de 27 miembros del Metropole Orkest.

Escucha aquí la playlist oficial del festival: