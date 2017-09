LCD Soundsystem logran su sueño de un álbum número 1

A veces, los sueños tardan en cumplirse. Para LCD Soundsystem, ha hecho falta separarse, dejar pasar unos cuantos años y volver con un nuevo disco para conseguirlo. Hace años, James Murphy, líder de la banda, expresó su deseo de que alguno de sus discos llegase a ser número uno, y parece que por fin lo ha conseguido con el recientemente publicado American Dream.

Según Billboard, los neoyorquinos han vendido 85.000 copias, una cifra que han logrado alcanzar en parte gracias a que en muchos casos podías hacerte con un pack de disco y entrada para uno de los conciertos de su próxima gira.

Hasta ahora, LCD Soundsystem habían logrado alcanzar el puesto 46 en la lista estadounidense de ventas con Sound of Silver y el número 10 con This is Happening, su último trabajo hasta el día de hoy, por lo que se trata de un considerable hito en su trayectoria. Quizá ha hecho falta que sus fans les echasen de menos durante siete largos años para que, ahora que están de vuelta, les demuestren su amor en forma de venta de discos.