Laura Marling presenta su nuevo proyecto con Mike Lindsay, LUMP

La cantante folk británica Laura Marling se ha aliado con Mike Lindsay, cantante de la banda británica de folktronica Tunng, para un nuevo proyecto musical llamado LUMP. Así lo han indicado desde sus cuentas en redes sociales, donde han presentado también el vídeo de su primer single: Curse of the Temporary.

Además, LUMP ha anunciado un “íntimo” tour por Gran Bretaña que incluirá paradas en Hebden Bridge, Manchester, Londres y Cardiff entre los días 2 y 8 de junio.

Curse of the Temporary se adentra en un sonido más allegado al art rock o la folktronica que el folk tradicional al que nos tiene acostumbrados Marling, pero que por momentos recuerda a algunos temas del último álbum de la británica, Semper Femina, como Soothing o Don’t Pass Me By.

El vídeo, dirigido por Esteban Diacono, muestra a una especie de Yeti bailando al son de la canción. “Quería crear un vídeo que fuera alegre e interesante, manteniendo una sensación inocente y tierna. También quería explorar algunos de los temas importantes para Laura, pero bajo una nueva mirada. Visualmente, me vi inspirado por la idea de California como una fábrica de sueños, por esos grandes platós de cine capaces de transformarse a sí mismos y de dar color y forma a los sueños”, ha indicado el artista visual.

El tema es el primero del álbum debut de esta formación, que llevará el mismo nombre que ellos: LUMP, y verá la luz el próximo 1 de junio via Dead Oceans.