Launder estrena “Keep You Close”: producción de Day Wave, guitarra de DIIV y voz de Soko

Una escena que no deja de dar cada vez más y mejores nombres es la del dream pop que mira al shoegaze y al krautrock. Uno puede empezar a hablar de la cantera de Captured Tracks con nombres como Wild Nothing, Beach Fossils o DIIV para acabar hablando del panorama nacional y desembocar en Terry vs Tori. La lista es inacabable, y ahora ha aparecido un nuevo nombre: Launder.

Launder es el proyecto musical de John Cudlip, el cual estrenará el próximo 27 de abril su EP debut producido por Jackson Philips de Day Wave y que contará con Zach Cole Smith (cantante, guitarrista y compositor principal de DIIV). En resumen: una delicia para los amantes del sonido más onírico con un punto de ruidismo atrapante.

Para seguir anticipando este material, Launder acaba de publicar vídeo para Keep You Close, corte que cuenta con Soko en la parte vocal, pudiendo recordar a los escarceos de Sky Ferreira en la producción de los neoyorquinos DIIV. El vídeo es una producción que tiene mucho de lo-fi, VHS y karaoke puramente 80’s, todo en una estética muy acorde con la canción a la que acompaña.

Si bien para que se estrene Pink Cloud, el EP debut de Launder, aún falta un mes, el de Los Ángeles ha tenido a bien estrenar dos temas más de esta publicación: Annie Blue y Fade, que dan fe de la potencia del material que está por venir de Cudlip. Habrá que permanecer atentos.