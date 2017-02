Las Bistecs se incorporan al MUWI Wine Music Fest17

Las Bistecs, una auténtica revolución musical que nos ha sorprendido en los últimos meses con su estilo autodenominado “electro-disgusting”, llenará el MUWI WineMusic Fest17 con su corriente artística-performance-musical que busca, principalmente, molestar y no dejar indiferente a una sociedad saturada de información. Las catalanas son la última incorporación por el momento a un cartel formado por artistas tan interesantes como WAS, The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova.

Con una puesta en escena que incluye la improvisación, el error y mucha actitud, Las Bistecs están revolucionando la escena musical y están arrasando por donde pasan. Oferta, su primer disco con 14 temas, se construye a partir del beat, con el que hacen mover a todo el mundo que las escuche, y se complementa con unas letras basadas en el humor que retratan experiencias personales vividas en primera persona, realidades sociales que perduran. Consideradas como hijas del siglo XXI, no hay ningún elemento en Las Bistecs que provoque indiferencia, más bien al contrario remueven conciencias y tripas tanto de la industria musical como de la parte de la sociedad, sobre la cual están enfocadas muchas de las letras.

Con esta nueva incorporación el cartel de MUWI WineMusic Fest1 cada vez se muestra más redondo y pleno, uniendo en una sola experiencia global gastronomía, vino y música del 24 al 27 de agosto. Siguen a la venta los abonos tempranos al precio reducido de 30€ en www.muwi.es y www.entradium.com