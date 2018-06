Lanzamientos destacados de la semana: Lykke Li, Snail Mail, Kids See Ghost…

Una semana más, una serie de lanzamientos que nos han llamado la atención. Toca destacar la aparición de (otra vez) Kanye West, quien se ha aliado con Kid Cudi para crear juntos Kids See Ghosts. Aunque si no te gusta el rap no pasa nada, porque tenemos algo de pop de la mano de Lykke Li o nuestra buena dosis de indie rock femenino con Snail Mail. Ojo, porque esta semana promete.

Kids See Ghosts – Kids See Ghosts

Como ya dijimos la semana pasada, cualquier lanzamiento de Kanye West se espera con ansia. Esta es la tercera semana que sorprende con un estreno: primero apareció en escena produciendo a Pusha T, a continuación vino Ye y ahora este Kids See Ghosts confeccionado mano a mano con Kid Cudi donde, sin duda, sorprenderán a público y crítica. Lo puedes escuchar aquí.

Snail Mail – Lush

Lindsey Jordan con apenas 19 años cuenta con una serie de composiciones envidiables, hecho por el que Matador ha decidido ficharla para que publique bajo sus alas este Lush firmado como Snail Mail, presentando una colección de canciones de la nueva ola de cantautoras de indie rock en la línea de Soccer Mommy que a ratos nos abraza y otros nos da una hostia inesperada que nos agrada muchísimo. Ojo aquí, que esta chica dará que hablar. Puedes escucharlo aquí.

Lykke Li – so sad so sexy

Tal vez Lykke Li haya decidido abandonar esa melancolía que parecía poblar su obra hasta el momento (siendo aquel I Never Learn el momento donde se abrió completamente en canal entre melodías oscuras), pero no por ello ha perdido cualidades. So sad so sexy está repleto de temas altamente sensuales que llevan a la sueca a terrenos del hip-hop, R&B contemporáneo y pop delicioso. Publica LL Recordings, lo puedes escuchar aquí.

Jorja Smith – Lost & Found

Jorja Smith es uno de esos nombres que no han dejado de escucharse en el último año, acrecentando suavemente el hype de cara a un álbum debut que promete ser una delicia de este 2018. Vaporosos sonidos R&B que podrían recordarnos a partes iguales a la vena más old school de gente como Alicia Keys y a la vena más contemporánea de nuevas artistas como Sabrina Claudio, este Lost & Found está diseñado para ser degustado sin prisas. Puro placer adulto. Publica FAMM, lo puedes escuchar aquí.

Kadhja Bonet – Childqueen

Servidor cayó rendido hace dos años con el álbum debut de Kadhja Bonet, un The Visitor que sonaba como si estuviera directamente traído de los años 50 y los grandes salones. Pura elegancia de R&B vintage que ahora encuentra sucesor con Childqueen, diez nuevas canciones que vuelven a demostrar la valía de la americana. Publica Fat Possum Records, puedes escucharlo aquí.

Lilly Allen – No Shame

Sin duda, Lilly Allen es una de las artistas británicas con menos pelos en la lengua de la actualidad, basta pasearse por sus redes sociales para comprobar que no tiene temor para expresar su opinión sobre la situación política mundial ni sobre la situación social actual. Interesante cuando menos, toca comprobar si en No Shame ha sido capaz de concentrar toda su rabia política entre melodías de pop electrónico pegadizo. Publica Parlophone, lo puedes escuchar aquí.

La Trinidad – El Peligro

Directos desde Málaga, La Trinidad es un trío de guitarra, batería y bajo con reminiscencias a grandes grupos como King Gizzard and the Lizard Wizard o a nombres de la escena emergente española como Medalla. Sea la referencia que sea, El Peligro sintetiza a la perfección la esencia del grupo: frescura, efervescencia y melodías que te atacan sin piedad. Publicación independiente, escúchalo aquí.