Lana Del Rey quiere publicar un nuevo álbum con sus 25 canciones inéditas favoritas

Lana del Rey acaba de publicar su último disco Lust For Life hace tan solo una semana y parece que ya está pensando en su próximo lanzamiento. A lo largo de su carrera, formada ya por cinco álbumes, ha ido componiendo un gran número de canciones que finalmente no han formado parte de ninguno de estos discos, y la estadounidense se siente tentada a lanzar un álbum formado por sus 25 temas inéditos favoritos.

Sin embargo, no deja de ser un plan a largo plazo, ya que ahora toca seguir presentando y promocionando los temas de este nuevo trabajo y comenzar una gira que haga que sus múltiples fans a lo largo de todo el mundo puedan disfrutar de estas canciones. Eso sí, como la frase a la que hacemos mención la dijo durante una presentación oficial en Los Ángeles, delante de numerosos fans, tenemos testimonio en vídeo que le podrían llegar a recordar a la artista si finalmente no cumple con su promesa, que parece que gustó mucho a los allí presentes.

Lana is considering releasing an album with her favorite 25 leaked/unreleased songs 😻 pic.twitter.com/fW8Pzn7Fz6

— paul richard (@paulboy) July 26, 2017