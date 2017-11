Lana Del Rey homenajea a Leonard Cohen junto al hijo del cantante

Esta semana se ha cumplido un año del fallecimiento del poeta y compositor canadiense. Por este motivo, ha tenido lugar en Montreal, un concierto en memoria del artista. A esta cita acudieron grandes músicos, tanto veteranos como jóvenes, que quisieron compartir sobre el escenario su admiración a uno de los letristas más importantes de la historia.

Una de ellas ha sido Lana Del Rey. La vocalista ha interrumpido la gira de su último álbum para subirse al escenario del Bell Centre. Lo hizo junto al hijo de Leonard Cohen, Adam; entre los dos, versionaron el clásico del cantautor Chelsea Hotel No. 2.

La artista neoyorquina ya versionó el tema en 2013. Además, después de la muerte de Leonard escribió en Instagram unas palabras de tributo hacia el interprete canadiense: “es sólo que aparte de Bob y Joan, tú eras el único que sentía que hablaba mi idioma.”

El show contó también con las actuaciones de músicos de la talla de Sting, Elvis Costello, Feist, Damien Rice o k.d. lang. La misma Feist realizó este mismo año una versión de la pieza de Cohen Hey, That’s Not The Way To Say Goodbye. Fue en su aparición en la gala de los Juno Awards de 2017.

Unai Macias