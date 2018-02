Lana Del Rey está elaborando un musical para Broadway

La compositora estadounidense visitará España en abril para presentar su último álbum, Lust For Life. Pero antes, en una entrevista, ha afirmado estar trabajando en el desarrollo de un musical para Broadway. Según ha indicado, se lo habrían encargado recientemente.

El titular lo ha soltado en una entrevista para el medio francés L’Officiel. A la pregunta de un seguidor de si alguna vez escribiría o dirigiría su propio largometraje o cortometraje, Lana Del Rey ha dado una inesperada respuesta: “Pensé en escribir un biopic sobre alguien que no fuera real. Realmente, me pidieron que compusiera un musical, el cual he empezado. Era para Broadway.”

La cantante ha sido cuestionada después sobre cuanto le va a llevar acabar el proyecto, a lo que ella ha sumado lo siguiente: “Puede que lo termine en dos o tres años. Rick (Nowels, colaborador de la artista) y yo hemos escrito algo, así que ya veremos.”

El próximo abril Del Rey volverá a nuestro país con motivo de la gira de su nuevo disco. El 19 actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 lo hará en el Palacio de Vistalegre de Madrid.