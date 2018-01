Lana Del Rey confirma que Radiohead la ha demandado por plagio

Parece que la posible demanda por plagio que Radiohead ha presentado contra Lana del Rey y de la que hoy informaba el diario The Sun es una realidad, ya que la propia demandada lo ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter.

En su mensaje, Lana del Rey afirma saber con seguridad que su canción Get Free no estuvo inspirada en Creep como afirman los abogados de Radiohead, pero que aún así ofreció a Thom Yorke y compañía el 40% de los derechos de la misma, pero la banda de Oxford solo acepta la totalidad de los mismos. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el asunto será solucionado en los tribunales.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018