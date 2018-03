Lana Del Rey comparte su versión de ‘You Must Love Me’

El compositor Andrew Lloyd Webber celebra este año su 70 cumpleaños. Para celebrarlo, hay un recopilatorio en camino, en el que ha querido participar Lana Del Rey. La cantante estadounidense ha lanzado su versión de uno de los temas más representativos de Webber.

You Must Love Me apareció en la película Evita. El filme de 1996, dirigido por Alan Parker, estaba protagonizado por Antonio Banderas y Madonna. De hecho, esta última ganó un Globo de Oro por su interpretación y canta durante el largometraje la mencionada pieza.

Un sueño para Lana Del Rey

Lana Del Rey ha declarado por qué ha decidido versionar el popular tema fílmico: “Andrew Lloyd Webber ha sido una de mis primeras inspiraciones en la música, por lo que hacer una ‘cover’ de una de sus canciones es un sueño“.

“Especialmente amo este tema, por lo única que es la melodía. He estado tremendamente influenciada por todo el trabajo de Andrew, desde El fantasma de la ópera a Evita“, ha añadido Lana Del Rey. La versión aparecerá en Unmasked: The Platinum Collection, un recopilatorio previsto para el próximo 16 de marzo.

La cantante visitará España el mes que viene para presentar Lust For Life. El 19 de abril estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 en el Palacio de Vistalegre madrileño.