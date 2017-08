Lana Del Rey comparte cuatro nuevos remixes de “Lust For Life”

Si te has quedado con ganas de más contenidos de Lust For Life, el último disco de Lana Del Rey, el próximo 15 de Septiembre se publicará una edición de lujo que incluirá las 16 nuevas canciones de la artista con un libreto de tapa dura con 24 y 10 litografías.

Ahora, para presentar estas novedades, la artista ha compartido cuatro remixes de dos de las canciones de este trabajo. Se trata de Summer Bummer – Snakeships Remix, Summer Bummer – Clams Casino Remix, Lust For Life ft. The Weeknd – BloodPop Remix y Lust For Life ft. The Weeknd – The Avener Rework.

Recordemos que, con este último álbum, Lana del Rey ha conseguido el número 1 en países tan distintos como Reino Unido, España, Portugal, Suecia y México. Además, ha contado con las colaboraciones estelares de The Weeknd, Stevie Nicks –Fleetwook Mac-, el rapero y productor A$AP Rocky y la nueva sensación de Atlanta, compositor y rapero Playboi Carti y Sean Ono Lennon, todo ello junto a sus productores favoritos Rick Nowels, Kieron Menzies y Dan Reid.

Escucha los cuatro remixes aquí: