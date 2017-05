Lamentable remix de My Song 5 de Haim

Pongámosle el nombre de remix, por ponerle una catalogación. Porque lo que ha hecho el rapero A$AP Ferg con el tema de Haim no deja de ser trabajar con el material de base y añadirle un par de efectos y alguna segunda voz.

El remix no aporta nada al tema original, sino que incluso lo ralentiza y lo convierte en algo pesado y aburrido. Lo único destacable es que el debut de las hermanas Haim sigue interesando a diferentes artistas de estilos variopintos, lo que presagiar que estas chicas pueden llegar lejos una vez se despeje la incógnita de para dónde puede ir su sonido, ya que Days Are Gone es una amalgama de estilos que bien puede desembocar hacia el rock, el pop o incluso el R&B más facilón en búsqueda de la radioformúla. ¿Quien sabe?

De momento, aquí os dejamos la “versión” perezosa que el rapero A$AP Ferg ha hecho (Posiblemente le habrá costado 5 minutos de su tiempo):