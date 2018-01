La venta de cassettes en USA aumentó un 35% en 2017

Ya entrados en 2018, Nielsen Music ha publicado hace poco su informe anual para el año 2017. Entre otros datos, resaltaba el aumento de ventas de cassette en un 35 por ciento. Así, el añejo formato ha pasado de las 129.000 copias vendidas en 2016 a 174.000 unidades el año pasado.

Sin embargo, el cassette sigue siendo un formato poco común, representando tan solo el 0,10% del total de ventas anuales, y el 0,17% del total de ventas físicas. La evolución es, no obstante, notoria, si tenemos en cuenta que la cifra de ventas del formato a principios de la década rondaba las 30.000 copias.

Los primeros puestos de ventas en cassette lo ostentaron tres volúmenes de banda sonora: los de Guardianes de la Galaxia. Otros nombres destacados en la venta de cassettes han sido The Eminem Show o la compilación The Hamilton Mixtape. Y es que, el año pasado, no fueron pocos los nombres de la industria estadounidense que apostaron por este formato para lanzar sus trabajos: Lana del Rey lo hizo con Lust for Life y Tyler the Creator con su Flower Boy.

Mirando a otros formatos, el informe señala también el aumento de otro clásico formato físico como es el vinilo, el cual representa ya el 14% del total de ventas físicas. El más vendido durante el año pasado fue la reedición de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Por su parte, el audio en streaming sigue siendo la principal preferencia del público, con un aumento del 59% en 2017.

Otros datos de interés apuntan, por ejemplo, al aumento de la popularidad del RnB y el Hip Hop en el mercado estadounidense, géneros en que se enmarcan siete de los diez álbumes más consumidos a lo largo del año en el país. El número uno, sin embargo, fue para Divide de Ed Sheeran, seguido de los estrenos de Kendrick Lamar y Taylor Swift.