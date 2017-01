La tercera temporada de Twin Peaks podría salir en abril

Muchos ríos de tinta se han escrito ya sobre el anhelado regreso de Twin Peaks ya que será una vuelta histórica: 27 años después de que se quedara un abanico de incógnitas abiertas, era la luz la tercera temporada. Con todo el metraje grabado, solo queda saber lo más importante, que es la fecha de la emisión del primer episodio.

Hasta lo que podemos saber, la serie seguirá girando en torno al asesinato de Laura Palmer, esa joven guapa y popular que murió de forma sospechosa y sobre la cual se generó un entramado de relaciones particulares y un desfile de personajes de lo más rocanbolesco, propios del universo mágico de David Lynch. Eso sí, la serie estará ambientada en la época actual y participarán prácticamente todos los actores y actrices que han sobrevivido hasta la fecha ya que por desgracia, algunos ya no están entre nosotros.

Entre las recientes incorporaciones estarán artistas de nuestro tiempo como Sharon Van Etten o Sky Ferreira. Muy top.

La última noticia que hemos podido conocer en estos días es que posiblemente el primer episodio vea la luz el día 30 de abril, domingo. Hay quién duda de este titular pero todo cobraría sentido ya que las redes sociales afines a la serie anunciaron que se iba a poder ver antes de lo que cualquiera pudiese esperar y según los expertos, es una fecha muy buena para ser lanzada.

Rumor Du Jour: Leaked Showtime calendar suggests April 30th or sometime in May for #TwinPeaks2017 premiere on Showtime. pic.twitter.com/YgpDuGUo12

— Twin Peaks (@TwinPeaksArchve) January 3, 2017