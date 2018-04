La nueva banda de Billie Joe Armstrong, The Longshot, debuta en directo

Si hace poco os hablábamos de la misteriosa banda, The Longshot, capitaneada por Billie Joe Armstrong. Hace unos días publicaban un EP de tres canciones, bajo el nombre The Longshot Ep. Unos temas que se enmarcan dentro del pop-punk. Bajo toda está intriga, la banda ha debutado en la ciudad de Oakland.

Es la primera vez que vemos en directo al nuevo conjunto de Billie Joe Armstrong. La banda se compone de Jeff Matika, bajo y voces, además de ser el guitarrista en los tours de Green Day. Kevin Preston a la guitarra y Davi S. Field a la batería. El concierto se abría con una versión de David Bowie, Ziggy Stardust. También tocaron los tres temas de su primer trabajo: Taxi Driver, Chasing A Ghost y Love Is For Losers.

Aquí podéis ver material de dicha actuación. Parece que Armstrong vuelve a sus orígenes DIY.

The Longshot tocando por primera vez Love Is For Losers pic.twitter.com/wXknFLNbAi

— Green Day True Fans (@GreenDayTrueFan) April 14, 2018