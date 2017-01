La música de Prince podrá oírse en Spotify y Apple Music muy pronto

Los representantes legales de Prince se encuentran en negociaciones con Spotify y Apple Music para poner el catálogo del artista a disposición de los millones de usuarios de ambas plataformas. Según fuentes cercanas, se espera que el acuerdo esté cerrado antes del 12 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la entrega de los premios Grammy, ocasión que quieren aprovechar para hacer el anuncio oficial, ya que hay rumores de que la ceremonia está organizando un homenaje al músico.

A pesar de que durante toda su vida Prince luchó para que su música no estuviera disponible en Internet, el sello Universal Music ha comprado los derechos de todo su catálogo musical, incluyendo música inédita, y actualmente la música del artista está disponible a través de otra plataforma de música en streaming, se trata de Tidal.

Asimismo, los rumores de un posible reality show con Netflix han sido confirmados por su amiga y fotógrafa Maya Washington, quien recientemente en una entrevista para la revista GQ, comentó: “Él me pidió que lo ayudara y le dije que me encantaría, pero que él tendrías que aparecer y él ‘No, no, no. Yo no estaré.’ ¿Por qué no? Eres tan gracioso, ¿por qué no quieres que la gente vea tu sentido del humor? Y siempre me decía: ‘Maya, no puedo ser gracioso. Tengo que salvar el mundo.”